Une radio du Texas interdit Madonna pour ses insultes envers Trump

Au Texas, la station radio HITS 105 a interdit la diffusion des chansons de la célèbre chanteuse Madonna pour ses propos offensants envers le président américain Donald Trump, relate le site Billboard.

La direction de la station radio a déclaré que les chansons de Madonna étaient interdites pour une durée indéterminée, alors que le gérant de HITS 105 Terry Thomas a précisé qu'il s'agissait d'une démarche patriotique et non pas politique.

M. Thomas a appelé les autres stations radio à suivre l'exemple de HITS 105 pour mettre la chanteuse en difficulté sur le plan financier et la faire changer d'avis à l'égard du président des États-Unis.

Auparavant, l'entourage de Donald Trump avait demandé l'arrestation de Madonna pour ses propos insultants à l'égard du nouveau président américain.

Comme de nombreuses stars, Madonna a participé à la Women's March contre Donald Trump samedi dernier. Elle est montée à la tribune pour défendre la « dignité des femmes » dans un discours plein de grossièretés et a fait cet aveu : « J'ai pensé des milliers de fois à faire sauter la Maison Blanche ».

Madonna avait ouvertement soutenu Hillary Clinton durant la campagne électorale. Visiblement moins soucieuse des droits des femmes, elle avait promis une fellation à tous ceux qui voteraient pour la candidate démocrate.

