NewPL, cette application russe qui réalise (tous) vos fantasmes

Rencontres pour aventures sexuelles d'un soir, recherche de partenaire gay, applis où les femmes choisissent les hommes — tout cela et bien plus encore est largement utilisé sur le « marché » et ne laisse pas indifférent les utilisateurs. Ce domaine a inspiré l'entrepreneur d'origine ukrainienne Andreï Iarochenko à créer une appli innovante et inédite : le service de rencontres NewPL met en relation les personnes ayant les mêmes fantasmes sexuels qu'eux.

« Les services de dating couvrent un public assez large. Dans de nombreux cas, ils sont utilisés par des célibataires qui cherchent de nouvelles aventures sexuelles, ou des personnes qui sont dans une relation, mais le cachent ou sont infidèles. Dans le dernier cas, cela arrive souvent à cause du fait qu'ils ont honte de leurs fantasmes et ont peur de les révéler à leur partenaire et à eux-mêmes. S'ensuivent la routine dans le sexe, l'insatisfaction et la jalousie dans un couple », déclare à Sputnik l'auteur de l'appli.

L'idée principale de NewPL consiste à rechercher des personnes avec qui vos fantasmes coïncident. Utiliser l'appli est très simple, souligne Andreï. Les utilisateurs s'enregistrent et indiquent leurs fantasmes dans le questionnaire. Après avoir étudié leur profil, d'autres utilisateurs laissent des « likes » ou ignorent la page, tout comme dans d'autres services classiques. Si l'intérêt est réciproque, le couple passe dans un chat privé pour poursuivre leur échange.

« Les fantasmes ne doivent pas être une sorte de fétiche ou ce que les puritains qualifient de perversion. C'est un concept large, tout désir conscient ou jeu sexuel qui excite une personne. Pour de nombreuses personnes, les fantasmes sont un thème tabou et caché qui ne peut pas être abordé à haute voix dans des services "traditionnels" de dating ou même dans le couple », explique Andreï à Sputnik.

Outre les profils, l'appli propose d'autres fonctions : on peut y écrire des histoires ou partager les pensées les plus intimes de façon anonyme ou publique et lire les histoires d'autres utilisateurs.

L'application sera lancée en anglais à New York, mais l'auteur espère qu'elle gagnera les cœurs des utilisateurs du monde entier.

