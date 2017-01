La Silicon Valley se prépare pour l'apocalypse

Les millionnaires se méfient de l'intelligence artificielle, qui remplacera un grand nombre d'emplois, du fait qu'il y aura une révolte contre les humains responsables de la technologie. Par conséquent, ces entrepreneurs se préparent pour des scénarios dignes de Doomsday, écrit The Independent

Reid Hoffman, le co-fondateur du réseau LinkedIn, estime qu'au bas mot, la plupart des richissimes de Californie se préparent activement à l'apocalypse. Les millionnaires de la Silicon Valley s'équiperaient d'ailleurs de tout le nécessaire afin de pouvoir survivre à la catastrophe éventuelle.

« J'ai une couple de motocyclettes, des armes et des munitions. Et aussi de la nourriture. J'espère que je pourrai survivre en restant chez moi pendant quelques jours », a évoqué M. Hoffman.

Antonio Garcia Martinez, ex-gestionnaire de produit chez Facebook, a acheté 5 acres de terrain boisé sur une île du Pacifique. Il les a équipés de panneaux solaires, de génératrices et d'armement.

Yishan Wong, l'ex-PDG du site Reddit, a souligné que toutes les dépenses de ces millionnaires étaient justifiées.

« Ils ne pensent pas nécessairement que l'anéantissement est probable. Ils considèrent cela comme un événement éloigné, mais aux conséquences très graves. Donc, compte tenu de l'argent qu'ils possèdent, en dépenser une partie pour se protéger… C'est une chose logique à faire », a-t-il noté

Quant à la cause de l'apocalypse éventuelle, les scientifiques atomiques jugent "très élevée la probabilité de catastrophe planétaire" si aucune mesure n'est prise contre le réchauffement et la course aux armes nucléaires. Mais pas de mot sur l'IA.

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join »