Pour voir sa famille, un Chinois fait un mois à vélo… dans la mauvaise direction!

Un migrant chinois avait résolu de passer la fête du Nouvel An lunaire avec sa famille. Comme il était trop pauvre pour acheter un billet de train, l'homme a décidé de parcourir les 1 500 km qui séparent le Shandong, dans l'est, et l'Heilongjiang dans le nord-est, à vélo.

Au bout d'un mois de voyage, des policiers l'ont arrêté dans la province de l'Anhui (est) et l'ont interrogé sur le lieu de sa destination. Il s'est avéré qu'il avait parcouru 500 km… dans la mauvaise direction. Au lieu d'aller vers le nord, il se rendait au sud.

En fait, comme il était illettré et était donc incapable de lire les panneaux et les indications, il devait demander sa route aux passants… qui de toute évidence l'ont induit en erreur. Pendant le trajet, le froid l'a obligé de dormir dans des cafés Internet.

Man cycles 30 days in wrong direction to get home. Find more here: https://t.co/r8IZph4del pic.twitter.com/MWkTxiCjwv — Cycling Today (@CyclingTodayEn) 26 января 2017 г.

Les policiers ont eu pitié du voyageur et ont fait une collecte d'argent pour lui offrir un billet de train. Le Chinois a été particulièrement touché par ce cadeau inattendu et l'a accepté sans hésiter.

