Un sondage dévoile le vrai sens du fameux «rêve américain»

Un sondage récent mené par la chaîne américaine de télévision Fox News a démontré ce que les Américains entendaient par le fameux « American Dream ».

Ainsi, il s'avère que pour la majorité des répondants (88 %) une bonne retraite était une condition nécessaire afin de parvenir à réaliser le rêve américain. 76 % des Américains ont évoqué l'épanouissement professionnel, tandis que pour 74 % des personnes sondées l'essentiel est de fonder une famille et contribuer au développement de la société.

En outre, de nombreux Américains sont persuadés qu'il est primordial d'avoir leur propre maison (69 %) et terminer leurs études collégiales (61 %).

En fait, la grande partie des Américains croient avoir déjà réalisé le rêve américain (40 %) où être en train de l'atteindre (43 %). Néanmoins, 15 % des Américains déplorent qu'il soit impossible de l'accomplir.

© AFP 2016 Adalberto Roque Les USA n'ont pas su assumer le rôle de leader mondial après la chute de l'URSS

Le rêve américain est l'idée selon laquelle n'importe quelle personne vivant aux États-Unis par son travail peut, avec du courage et e la détermination, devenir prospère.

Si cette idée a été incarnée par plusieurs personnalités ou émigrés revenus investir dans leur pays d'origine, la réalité sociale américaine a fait déchanter de nombreux immigrants. Ce concept a néanmoins été, et demeure encore un des principaux moteurs du courant migratoire vers les États-Unis.

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join »