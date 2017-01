Un skieur américain filme sa chute de 45 mètres

L'histoire a eu lieu à Wasatch Range, dans l'État de l'Utah (ouest américain). Devin Stratton, skieur amateur, avait décidé de passer une belle journée hivernale dans les montagnes.

Got a break from the crowds at the ice festival today. Фото опубликовано Devin Stratton (@devins223) Янв 21 2017 в 6:06 PST

Lorsqu'il descendait une pente, il s'est soudain retrouvé au bord d'une falaise et a fait une chute de plus de 45 mètres. Une GoPro, attachée à son casque, a filmé tout l'événement.

« Je suis content de l'avoir fait. Je ne voudrais jamais que ça arrive à personne, mais je suis assez chanceux d'avoir fait une vidéo », a-t-il commenté dans une interview au journal Washington Post.

Needed a break on the hike up so I built a jump as an excuse to rest! Over flipped this time… #backflop Фото опубликовано Devin Stratton (@devins223) Дек 24 2016 в 2:37 PST

Quelques heures après sa chute, Devin Stratton a posté la vidéo sur son compte Instagram. En une seule nuit, la vidéo a fait le tour de monde et est devenue virale.

Le jeune homme n'oubliera jamais cette promenade, qui fut l'expérience la plus terrifiante de sa vie.

« Et alors, quand je me suis retrouvé sur le bord de la falaise, je me suis dit que j'allais certainement mourir », a-t-il commenté.

Heureusement, il s'est sorti de l'accident sans aucune blessure grave.

Skied Timp for the first time today! Something I'll probably never forget for multiple reasons. #helmetsarecool Фото опубликовано Devin Stratton (@devins223) Янв 18 2017 в 9:51 PST

« Je suis hyper chanceux d'être en vie, ou du moins de ne pas être blessé… pas même une ecchymose ou une égratignure », s'est-il félicité.

