Les grand-mères turques seront payées pour s’occuper de leurs petits-enfants

Les autorités turques sont préoccupées par la résolution du problème des soins apportés aux enfants. Selon les médias turcs, en février prochain, la Turquie va lancer un programme pilote qui accordera un salaire aux grand-mères pour les soins et l'attention apportés à leurs petits-enfants sur les jours de travail.

Les grand-mères qui reçoivent des paiements de retraite de 1 000 à 1 800 livres turques (de 243 à 439 euros) auront la possibilité de dégager des bénéfices supplémentaires, quand elles prennent s'occupent de leurs petits-enfants en l'absence de la mère partie au travail.

Comme l'a signalé à la chaîne CNN Turk le ministre turc du Travail et de l'assurance sociale Mehmet Muezzinoglu, les grand-mères recevront près de 400 livres turques (96 euros) par mois pour s'occuper de leurs petits-enfants.

Le gouvernement turc déclare que le but de ce programme est d'augmenter le taux d'occupation parmi les femmes dans le pays. Ce programme devrait permettre aux femmes, qui travaillent et qui ont des petits enfants, de passer à temps plein et ainsi de gagner plus d'argent.

Le projet devra être testé en février dans deux provinces turques, Bursa et Izmir. Selon les informations diffusées, près de 1 000 familles seront couvertes par le programme. Après six mois de réalisation de ce programme, ses résultats seront évalués et il sera soit arrêté, soit élargi aux autres provinces turques.

