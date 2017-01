Un policier russe sauve la conductrice d’un véhicule tombé dans la rivière Moskova

Jeudi soir à Moscou, une voiture a fait une sortie de route, cassé la clôture et a plongé dans la Moskova, la rivière qui traverse Moscou.

Alexeï Koniaev, un agent de la circulation qui se trouvait sur les lieux au moment du drame, a plongé dans l'eau glacée (la température de l'air était de —15 degrés en cette période de l'année) pour sauver la conductrice du véhicule accidenté.

Инспектор ДПС Алексей Коняев, спасший девушку из тонущей в Москве-реке машины, будет представлен к государственной награде pic.twitter.com/rLkAqeb2eX — Актуальная политика (@Current_policy) 27 января 2017 г.

​

Le policier a cassé la vitre arrière avec un grand morceau de glace et a retiré la femme qui était au volant du véhicule.

D'autres agents des forces de l'ordre ainsi que des passants ont jeté une corde de remorquage au secouriste et les ont aidés à regagner le rivage.

Alexeï Koniaev sera décoré pour son acte héroïque, a annoncé le porte-parole du ministère de l'Intérieur Irina Volk.

La victime et son sauveur ont été tous les deux hospitalisés. L'agent de circulation souffre d'hypothermie et de gelures aux mains.

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join ».