Cet Italien voulait fuir le séisme, mais ne s'attendait pas à devoir affronter le froid

Bruno Anzuini, 52 ans, habitant de la ville italienne de Montereale, a décidé de ne plus passer la nuit sous le toit de sa maison et s'est installé, avec sa famille, dans une roulotte garée non loin de sa demeure. Sa ville se trouve à quelques kilomètres de l'épicentre du séisme survenu le 18 janvier dernier.

Sa femme et sa fille de 12 ans ainsi que sa belle-mère l'ont accompagné dans la roulotte mal chauffée, relatent les médias italiens.

Or, dans la nuit de vendredi à samedi, les températures ont chuté à —17°C. Sans doute, le froid est-il à l'origine de son décès, survenu la même nuit des suites d'un infarctus. Dépêchés sur les lieux, les ambulanciers n'ont pas pu lui venir en aide.

Un morto a Montereale, epicentro del #terremoto del 18 gennaio: dormiva in roulotte. Stroncato da un infarto a —17 →https://t.co/niR5sytsyL pic.twitter.com/Goxpgj1EGX — Rainews (@RaiNews) 28 января 2017 г.

© REUTERS/ Osman Orsal L’Europe frappée par une période de gel cauchemardesque

​« Pour nous, la mort de Bruno Anzuini est une véritable tragédie, et je suis fâché par le fait qu'il soit aussi devenu victime du séisme. Oui, il était malade, mais le stress et la vie dans la roulotte, ainsi que les froids arctiques de ces derniers jours, je n'arrête pas de penser que c'est tout cela qui l'a tué », a commenté le maire de Montereale, Massimiliano Giorgi.

La ville même, selon lui, est au bord de la disparition. Après une série de séismes et de chutes de neige sans précédent les habitants ont fui, les magasins ont fermé et les rues sont à présent désertes.

