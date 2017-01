Combustible nucléaire fondu retrouvé à Fukushima?

Tokyo Electric Power (Tepco) a découvert ce qui pourrait bien être des débris de combustible nucléaire sous le réacteur numéro 2 de la centrale de Fukushima-Daiichi, victime de la pire catastrophe nucléaire depuis celle de Tchernobyl, survenue en mars 2011, selon les médias.

Un amas noir de matériaux a été détecté en dessous du réacteur lors d'une inspection lundi à l'aide d'une caméra.

Il pourrait s'agir de barres d'uranium fondues, hautement radioactives, mais le groupe n'est pas encore en mesure de confirmer cette hypothèse, a détaillé un porte-parole de Tepco à Reuters.

La Tokyo Electric Power a lancé une enquête. Un robot spécial devra mesurer la radiation sous le réacteur et étudier les débris.

Un séisme et un tsunami dévastateurs ont frappé le Japon le 11 mars 2011, provoquant une série d'accidents dans la centrale nucléaire de Fukushuma-1. La fonte du combustible dans trois réacteurs de Fukushima a entraîné la contamination de vastes territoires aux alentours du site. La centrale a été définitivement fermée fin 2013, mais la décontamination continue.

