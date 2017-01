Inde: un croyant se sacrifie pour sa déesse préférée

Un habitant de l'État indien du Bihar (frontière avec le Népal) a mis fin à ses jours sur l'autel d'un temple, se sacrifiant pour sa déesse adorée Chinnamasta dont le nom signifie littéralement « celle qui s'est coupée la tête », annonce le quotidien Hindustan Times.

L'évènement s'est déroulé dans un temple dédié à la déesse à Rajrappa (État du Jharkhand). La déesse Chinnamasta est surtout vénérée dans la partie orientale de l'Inde. Dans ce temple, les habitants des villages avoisinants sacrifient souvent leurs animaux domestiques, des boucs et des brebis.

© East News. Le CERN enquête sur un simulacre de sacrifice humain

Sanjay Nutt est arrivé dans le temple à la déesse vers minuit. Après avoir fait sa prière, il s'est coupé la gorge.

La déesse Chinnamasta est considérée comme une des dix Grandes Sagesses appelées Dasha Mahavidya. Elle est représentée un sabre dans une main et sa propre tête dans l'autre. Chinnamasta est soit vénérée comme la déesse de la mort et de la destruction, soit comme celle de la vie et de la création.

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join »