Quand le fiancé a 66 ans et la fiancée 106

Il a 66 ans, elle en a 106. Ils ont fait connaissance dans une maison de retraite Nossa Senhora de Fátima de Pirassununga (Brésil). Et ils se sont fiancés le weekend dernier.

150 volontaires ont aidé Aparecido Dias Jacob et Valdemira Rodrigues de Oliveira à collecter des fonds et à organiser leurs fiançailles dans le cadre d'un projet de bienfaisance.

« Cela ne pouvait pas être mieux ! J'ai été très ému, elle aussi », a confié Aparecido à Sputnik.

Selon la directrice de l'établissement, Estelina Lima, le projet caritatif en question consiste à réaliser les vœux des personnes âgées qu'ils écrivent sur une ardoise, en poursuivant la phrase « Et encore, je veux un jour… ». Les fiançailles étaient le quatrième vœu réalisé dans le cadre de ce « Projet de rêve ».

Le premier était la volonté d'un homme âgé de faire connaissance avec les joueurs du club de foot Palmeiras sur leur stade. Le deuxième était de voler à bord d'un avion, le troisième, de devenir militaire pour une journée.

Les rêves ne manquant pas, les volontaires auront donc beaucoup de chats à fouetter !

