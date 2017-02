Des colonnes de feu au-dessus de la glace du Baïkal capturées en vidéo

Des correspondants du journal sibérien Kopeïka ont assisté à un phénomène naturel assez rare en filmant des colonnes de feu s'élevant sur la glace du lac Baïkal.

Un pêcheur local a montré aux journalistes comment provoquer ce phénomène. Après avoir percé la glace, une colonne de feu de plus d'un mètre est soudainement apparue au-dessus de la glace. Dans la vidéo, le feu fait rage pendant une minute, puis commence à s'éteindre.

Au cours des siècles, toutes sortes de mirages et des éclairs de feu ont été observés la nuit sur le lac Baïkal, alimentant les récits de nature mystique. Mais au fil du temps, ce phénomène inhabituel a trouvé une explication scientifique. Cet effet est créé par les accumulations du gaz combustible qui se trouvent sous l'eau du lac.

Le pêcheur a indiqué au journal que ce phénomène pouvait durer près d'une minute et demie. En fait, sa durée dépend de la quantité de gaz accumulée dans un endroit donné, a-t-il précisé.

En 1931, des réserves de gaz ont été découvertes dans la région du lac Baïkal. Cependant, la production de pétrole et de gaz dans cette région n'a pas été entamée sur l'insistance des écologistes.

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join »