Californie: une manifestation d’étudiants dégénère en émeute

Mercredi soir, des centaines d'étudiants de l'Université de Californie à Berkeley sont sortis dans les rues afin de manifester contre la venue de Milo Yiannoppoulos, rédacteur en chef de Breitbart News, un site d'information américain au ton virulent et favorable à Donald Trump.

Le journaliste ultra-conservateur devait tenir un discours entre les murs de l'établissement. Pourtant, la tenue d'une conférence de M. Yiannoppoulos a déclenché les protestations de certains jeunes.

​

Les policiers ont prévenu les protestataires qu'ils pourraient avoir recours aux matraques et au gaz lacrymogène contre les étudiants violents et se livrant à des actes de vandalisme sur le campus.

A portable light burns during a protest at UC Berkeley turned violent and shut down a scheduled speech by right-wing provocateur Milo Yiannopoulos. 📷: @scottstrazzante #protest #berkeley #ucberkeley #ucb #eastbay Фото опубликовано San Francisco Chronicle (@sfchronicle) Фев 1 2017 в 7:45 PST

Les représentants des forces de l'ordre ont appelé les protestataires à se disperser, en vain. L'université et le campus ont été fermés.

Insane. This could have easily been avoided. #berkeley #nomilo Видео опубликовано Tristan (@ristantaey) Фев 1 2017 в 11:33 PST

Milo Yiannoppoulos a annulé sa visite pour des raisons de sécurité et a été évacué du campus. C'est la seconde fois qu'il est rejeté d'une université californienne.

Definitely an experience… 2/1/17 #speakyourmind #runthestreets #berkeley #protest Фото опубликовано Matt Nelson (@matt.n24) Фев 1 2017 в 10:25 PST

Le président russe Vladimir Poutine a auparavant prévenu que certaines forces, prêtes à aller jusqu'à un « Maïdan américain », cherchaient à torpiller la légitimité de l’élection de Donald Trump pour l’empêcher d’entrer en fonction et de réaliser les promesses formulées lors de sa campagne électorale, que ce soit au sujet de la politique intérieure ou étrangère.

L'investiture du 45e président des États-Unis, Donald Trump, a été suivie par une série de manifestations notamment celle des stars hollywoodiennes et la marche des femmes. Selon la presse occidentale, le maire adjoint de Washington D.C. Kevin Donahue estime qu'entre 200 000 et 500 000 personnes y ont pris part.

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join ».