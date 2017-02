En Espagne, une plantation de marijuana provoque des pannes d'électricité

La vie de la paisible ville catalane de San Miguel de Fluvia, 800 résidents, a été perturbée ces derniers mois par des pannes d'électricité régulières aux causes indéterminées.

Cependant, ce ne sont pas les électriciens qui ont enfin identifié et éliminé la principale source du problème, mais la police antidrogues, annonce le quotidien El Pais. Il s'est avéré que c'est une plantation familiale de cannabis qui privait régulièrement les résidents d'électricité.

Le 24 janvier, une opération policière a débouché sur la destruction des plantations de marijuana contrôlées par une famille, et a également contribué à mettre un terme aux coupures d'électricité. Le chauffage, l'éclairage artificiel et l'arrosage automatique d'une dizaine de plantations, 1 642 plantes au total, étaient trop gourmandes en énergie pour les réseaux d'électricité, causant des pannes périodiques.

Suite à l'opération, 10 personnes ont été accusées de trafic de marijuana et toutes les plantations ont été détruites.

