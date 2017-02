Syrie: les épées de Damas, une tradition ancestrale qui résiste à la guerre

© Sputnik. Valery Melnikov Malgré la guerre, les bijoutiers syriens tiennent le coup

Les épées de Damas sont connues dans le monde entier pour leur solidité, leur finesse et leur beauté. Dans une interview accordée à Sputnik, l'armurier Abd el-Qader Al-Syoufi décrit l'« essence » de ces armes quasi millénaires.

Selon lui, la décoration est unique pour chaque épée. Cette décoration comprend des lignes de différentes longueur, forme et couleur. Les lignes peuvent constituer une image sous forme de grille ou représenter un autre ornement.

© Sputnik. Fedaa Shahin Des épées de Damas

« Il y a deux moyens d'obtenir ces ornements, à savoir souder différentes plaques d'acier ou utiliser des températures multiples pendant la trempe ».

© Sputnik. Fedaa Shaheen

© Sputnik. Fedaa Shahin Des épées de Damas

Pour obtenir la couleur blanche, le forgeron mélange de l'acier et du nickel ou du chrome. L'utilisation d'acier peu carburé permet d'obtenir une couleur grise ou noire. Dans l'antiquité, la technique de production des épées de Damas était différente de celle qui existe de nos jours. Le métal était alors fait avec de la roche volcanique de la province de Soueïda (sud-est de la Syrie).

Selon M. Al-Syoufi, les épées de Damas sont très coupantes. Leur poignée est faite avec de l'ivoire, ou de la corne de buffle. Les matériaux du manche doivent être naturels pour absorber la sueur et qu'il ne soit pas glissant. La garde est en fer ou en cuivre. Les épées de Damas font 90 centimètres de long pour quatre centimètres de large. Elles pèsent environ trois kilos. La forme des épées de Damas ne permet pas aux adversaires d'esquiver le coup, à la différence des épées droites kurdes et romaines.

© AP Photo/ Aleppo Media Center

Selon le frère d'Abd el-Qader Al-Syoufi Fayyad, qui se dédie également à la production de ces épées, l'épée de Damas était l'arme le plus efficace de l'âge du bronze.

« A partir de l'Antiquité, tous les dirigeants voulaient équiper leurs armées avec ces épées. Après s'être emparé de Damas au XVe siècle, Tamerlan a emmené 150 000 artisans à Samarkand (capitale de l'Empire timouride qui existait entre 1360 et 1507, actuel Ouzbékistan). 100 ans plus tard Selim 1, sultan ottoman, a suivi l'exemple de Tamerlan. C'est pourquoi la production des épées de Damas était développée à Samarkand et en Turquie ».

Abd el-Qader Al-Syoufi regrette que les terroristes utilisent des épées de Damas pour tuer leurs victimes, car une telle pratique est contraire à l'islam.

La guerre pose beaucoup de problèmes aux armuriers. Les touristes ne viennent plus voir la Syrie alors que les Syriens n'ont pas suffisamment d'argent pour acheter une telle épée. Mais les armuriers sont convaincus que la vie reprendra son cours et que l'épée de Damas redeviendra un cadeau populaire. Ils soulignent que l'épée doit être considérée comme une partie du patrimoine culturel syrien en non comme une arme.

