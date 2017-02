Phil la marmotte prédit un long hiver aux Américains

Le 2 février, l'attention des Américains superstitieux se focalise sur Phil la marmotte, résident d'un petit terrier dans la ville de Punxsutawney, en Pennsylvanie.

Ce matin à l'aube, l'animal a vu son ombre en sortant du trou et, terrifié, s'est de nouveaux réfugié dans sa maisonnette, ce qui indique que et l'hiver durera aux Etats-Unis six semaines supplémentaires.

Six More Weeks of Winter!! #punxsutawneyphil #ghd2017 Фото опубликовано groundhog club (@punxsyphil) Фев 2 2017 в 4:40 PST

Les gens avaient afflué vers Gobbler Knob, une colline à proximité de la ville de Punxsutawne, et attendaient impatiemment la nouvelle prédiction de la marmotte météorologue.

Happy Groundhog Day! The crowd is getting started! #punxsutawneyphil #ghd2017 Фото опубликовано groundhog club (@punxsyphil) Фев 2 2017 в 1:24 PST

Dans le cas où le rongeur sort de son terrier sans apercevoir son ombre, à cause d'un temps nuageux, le printemps sera précoce. Par contre, si Phil a peur en voyant son ombre et s'il glisse dans son trou, cela veut dire que le temps froid s'installera pendant six semaines supplémentaires.

Selon les experts, les prédictions de Phil s'avèrent vraies dans 39% des cas. Le Jour de la marmotte est officiellement célébré aux Etats-Unis depuis le 2 février 1886, et a été immortalisé au cinéma par le film Un jour sans fin.

Hey Groundhoggers! Phil and members of the Inner Circle will be in State College, PA today! #punxsutawneyphil #roadtrip #ghd2017 Фото опубликовано groundhog club (@punxsyphil) Янв 17 2017 в 8:49 PST

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join ».