Le torchon brûle entre Trump et Schwarzy

Le président américain Donald Trump et l'ex-gouverneur de la Californie Arnold Schwarzenegger ont beaucoup en commun: les deux sont des stars hollywoodiennes qui ont décidé de faire une percée sur le monde politique, les deux sont républicains et, enfin, ils ont tous deux été présentateurs de l'émission de téléréalité « The Apprentice ».

Lors d'un discours le 2 février, Donald Trump, qui reste co-producteur exécutif de l'émission, a fustigé Arnold Schwarzenegger qui y occupe actuellement le poste de présentateur.

« Nous avons eu un succès extraordinaire avec "The Apprentice", et quand je me suis lancé dans la course à la présidence, j'ai dû quitter le show. Ils ont embauché une star du cinéma, Arnold Schwarzenegger, pour me remplacer. Et nous avons vu ce qui s'est passé: une chute vertigineuse des audiences, un désastre total », a déclaré le président américain devant des dirigeants religieux lors d'un petit-déjeuner annuel dans un grand hôtel de Washington.

The President v the Terminator…

"I want to just pray for Arnold" — President Trump

"Why don't we switch jobs?" — Arnold Schwarzenegger pic.twitter.com/YZLDGJB4cr — BBC News (World) (@BBCWorld) 2 февраля 2017 г.

« Je veux prier pour Arnold et pour ses audiences, OK? », a-t-il conclu.

Toutefois, le célèbre Schwarzy n'a pas apprécié les moqueries du président américain et a réagi aux propos du président dans une courte vidéo publiée sur Twitter.

« Salut, Donald, j'ai une idée: pourquoi ne pas échanger nos postes? Les gens pourront de nouveau dormir tranquillement », a-t-il riposté.

Début janvier, M. Trump avait déjà raillé sur Twitter les premières audiences de l'ancien gouverneur républicain de Californie. Créée en 2004, l'émission a été présentée par Donald Trump pendant 14 saisons jusqu'en janvier 2017. « The Apprentice » a valu en outre à M. Trump de recevoir en 2007 son étoile sur le Hollywood Walk of Fame pour sa contribution au divertissement télévisuel.

