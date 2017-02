Fin des baignades séparées dans une ville danoise

Les autorités d'Aarhus au Danemark ont voté en faveur de la suppression des séances de natation réservées aux femmes et pratiquées par les migrants dans une piscine de la ville.

Les responsables de la ville ont exigé la fin des séances séparées de natation dans la piscine de Gellerupbadet, tout en précisant que les gens devaient « apprendre à se baigner ensemble ».

La plupart des femmes fréquentant ces séances sont des migrantes musulmanes qui vivent dans un lotissement situé non loin de la piscine.

Selon le parti Venstre, qui contrôle le conseil municipal d'Aarhus, la séparation des hommes et des femmes n'a pas sa place au Danemark.

D'après un document adopté par les autorités régionales, « les enfants et les adultes doivent comprendre qu'il est tout à fait naturel de nager ensemble, indépendamment de la croyance religieuse. »

Dans le document, les autorités ont souligné que ces séances desservaient l'intégration plutôt que constituer un moyen de la favoriser.

« Certaines personnes veulent renoncer aux valeurs danoises. La plupart des membres la mairie respectent ces valeurs pour mieux assurer l'intégration des migrants », a déclaré le porte-parole du parti Gert Bjerregard dans une interview accordée à DR Nyheder.

