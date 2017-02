Un élan tombé sous la glace sauvé à l’aide d’une hache (vidéo)

Une vidéo postée sur YouTube montre comment des randonneurs sont parvenus à libérer un élan coincé dans un trou d'un lac gelé. L'incident serait survenu en Suède.

Une femme et deux hommes patinent sur un lac gelé. Soudain, ils remarquent au loin un animal tombé sous l'eau près de la rive. Pris au piège, il ne peut regagner la terre ferme.

Les sauveteurs commencent à briser avec une hache la glace autour de l'animal et forment une « voie » vers la rive. Épuisé, l'élan semble désespéré et décide de se reposer sur la glace. Mais il est extrêmement dangereux de perdre ce temps précieux car la vie de l'animal est en danger à cause du froid.

L'homme filmant la vidéo se place alors derrière la bête, se met à pousser des cris bizarres et à la toucher avec une longue branche. Peu à peu, l'élan regagne la surface et s'enfuit dans la forêt. Heureux, ses sauveteurs le suivent du regard.

