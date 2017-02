Un couple brésilien se déguise en personnages de jeux vidéo pour une séance photo

© Photo : RIA Novosti Quand l’attentat du marathon de Boston fait le bonheur d’un couple

Mario et Thaís, un couple de Brésiliens de l'État de Minas Gerais, dans le sud-est du pays, venaient tout juste de se fiancer. Soudain, il leur est venu à l'esprit qu'il serait drôle d'organiser une séance photo avant les noces, mais pas n'importe quelle séance…

Grands fans de jeux vidéo, les jeunes Brésiliens ont décidé de se faire photographier déguisés en leurs personnages préférés de jeux vidéo. Ainsi, la fiancée a choisi la tenue de Princesse Peach, personnage de la plupart des jeux vidéo qui gravitent autour du personnage Mario, et son fiancé a endossé la robe du légendaire Super Mario — d'autant qu'il porte le même nom.

« Mario Bros. a été une partie de mon enfance. Je suis née en 1990 et à cette époque-là Super Nintendo était au faîte de sa popularité », a partagé Thaís Silva.

© Photo. Mario et Thaís

Son fiancé est également un passionné de jeux vidéo, « on peut dire qu'il a une addiction », témoigne-t-elle.

« J'ai décidé de faire cette séance photo peu ordinaire et j'ai aidé en tant que productrice. Et Mario, le pauvre, il est très timide et il a appris tout ça au dernier moment. »

Les amis du couple ont beaucoup apprécié cette initiative. Mission accomplie, donc!

« Nos amis étaient fous de joie, ont loué notre créativité et ont dit que cette idée était tout à fait dans notre style. Donc, nous avons réussi : nous voulions impressionner seulement nos hôtes, mais aujourd'hui beaucoup plus de monde nous connaît ! », s'est réjouie Thaís.

