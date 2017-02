Des étudiants suisses réclament plus de réfugiés dans les universités

L'Union des étudiant-e-s de Suisse, principale association étudiante du pays, a lancé un appel aux autorités pour qu'elles facilitent les conditions d'accès aux établissements d'enseignement supérieur pour les réfugiés.

Les activistes demandent également d'introduire des cours de formation gratuits et d'accorder des bourses pour les nouveaux venus, annonce le site universityworldnews.com

L'organisation explique notamment que de nombreux migrants qui se trouvent en Suisse ont déjà obtenu un diplôme ou sont sur le point de l'obtenir. Cependant, dans ce pays, leurs diplômes ne sont pas valides, ce qui ne permet pas aux réfugiés de décrocher un emploi en rapport avec leurs compétences.

Pour répondre aux critères du marché du travail, les migrants sont obligés d'obtenir un diplôme universitaire suisse, ce qui est compliqué pour eux car il faut maîtriser une des langues officielles du pays pour entrer dans un établissement d'enseignement supérieur.

Nombre record de migrants disparus en Suisse

C'est pourquoi l'Union des étudiant-e-s de Suisse propose de financer des cours de préparation à l'entrée aux universités pour les réfugiés. L'association demande en outre de leurs accorder des bourses.

