Une école élémentaire UK encourage les élèves à porter des pantoufles en classe

Les enfants de l'école primaire de Findern, dans la ville anglaise de Derby, sont encouragés à porter des pantoufles en classe. L'initiative a été introduite après que l'un des enseignants s'est inspiré d'une recherche qui a prouvé que le port de pantoufles en classe avait un impact bénéfique sur les enfants et sur leurs résultats scolaires.

L'étude a été effectuée par des chercheurs de l'Université de Bournemouth qui ont découvert après dix années d'observations que la présence en classe sans chaussures, une tradition en Scandinavie, aidait à mieux enregistrer l'information, informe The Guardian.

Le personnel de l'école a noté une amélioration du comportement des enfants suite à ses recommandations. Certains enseignants ont également apporté leurs propres pantoufles.

« Cela (l'initiative) a été proposé par l'un de nos enseignants après qu'il a appris que le port de pantoufles en classe pouvait améliorer les notes des enfants. Nous avons suggéré l'idée aux élèves et ils étaient très excités. C'est jusqu'à présent un énorme succès et même le personnel porte des pantoufles en classe », a raconté Michelle Hall, l'administrateur général de l'école de Findern.

« Nos élèves s'étaient toujours bien comportés jusque-là, mais nous avons remarqué quelques changements. Il y a maintenant moins de piétinement et les enfants sont plus calmes et plus détendus. Ils adorent ça. », a-t-elle ajouté.

Dans le cadre de l'étude susmentionnée, les chercheurs ont observé plusieurs milliers d'enfants dans 25 pays différents, et ont constaté que ceux qui portaient des pantoufles à l'école étaient par exemple plus susceptibles de lire. Ils ont également examiné l'impact sur les résultats scolaires, notant une amélioration considérable.