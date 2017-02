Parcourir 80.000 km: le tour du monde de deux Chinois commence par la Russie

Deux voyageurs chinois, Zhang Xinyu, 40 ans, et Liang Hong, 38 ans, soutenus par un traducteur, des photographes, des pilotes supplémentaires et un correspondant de radio, entreprennent une aventure tout à fait particulière : un tour du monde à bord d'un avion de fabrication chinoise.

© Photo. ZHANG XINYU / LIANG HONG Le tour du monde de deux Chinois

Cette équipe audacieuse s'est envolée à bord d'un bimoteur turbopropulseur Y-12. Leur aventure a commencé le 29 janvier dernier à l'aéroport international de Harbin (nord-est de la Chine). Actuellement, ils tournent des vidéos dans l'Extrême-Orient russe.

« Le vol a pris 5 heures 16 minutes, nous avons atterri sur l'île de Sakhaline. Ensuite, nous nous sommes dirigés vers la péninsule de Kamtchatka. Actuellement, nous tournons des rennes et leurs propriétaires », ont signalé les voyageurs chinois dans une interview accordée à Sputnik.

Comme le précise Zhang Xinyu, leur tour du monde a deux buts principaux. Tout d'abord, les voyageurs entendent réaliser leur périple à bord d'un avion de fabrication chinoise : traverser deux fois l'équateur, survoler les trois océans puis regagner la Chine, après un voyage de 80 000 kilomètres.

© Photo. ZHANG XINYU / LIANG HONG Le tour du monde de deux Chinois

Deuxièmement, ils comptent tourner un film intitulé « Notre voyage », dans lequel ils souhaitent décrire la vie quotidienne dans des conditions extraordinaires.

Après la Russie, l'équipe se dirigera vers le Pérou : ils comptent accompagner les détachements spécialisés dans la jungle pour y détruire les laboratoires produisant de la drogue et l'aérodrome secret utilisé pour le trafic de stupéfiants. Au Brésil, les voyageurs entendent visiter les lieux cachés de la forêt amazonienne où des tribus à l'écart de la civilisation.

© Photo. ZHANG XINYU / LIANG HONG Le tour du monde de deux Chinois

Les voyageurs envisagent également de se rendre en Sierra-Léone, au Cambodge et de visiter 20 pays. Bien qu'ils ne soient pas des pilotes professionnels, ils ont fait leurs études dans une des écoles d'aviation chinoises. Mais l'essentiel est ailleurs, dans leur volonté de découvrir le monde.

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join ».