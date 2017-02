Les Américains se confient sur leurs «amis» et «ennemis» réels

Un sondage mené par YouGov, une société internationale d'étude de marché fondée au Royaume-Uni, se focalise sur le « sentiment de fraternité » des Américains.

© AFP 2016 Adalberto Roque Les USA n'ont pas su assumer le rôle de leader mondial après la chute de l'URSS

Les personnes sondées devaient choisir 15 États au hasard parmi 144 pays et évaluer leurs relations avec les États-Unis. Pour cela, il suffisait de les placer dans quatre catégories: « allié », « amical », « hostile » ou « ennemi ».

Pour la majorité des Américains (57 %) le pays « ennemi » est la Corée du Nord, alors que 41 % des répondants attribuent ce titre à l'Iran.

Quant à la Russie, elle occupe la 6e place au palmarès des « ennemis ». Parmi les États identifiés comme « hostiles », les premières au classement sont la Chine (34 %) et la Russie (33 %).

© REUTERS/ David Gray Sondage: le parti pris des médias américains dans la couverture de la présidentielle

Le Canada et le Royaume-Uni ont reçu le plus d'évaluation favorables: 55 % des répondants pensent qu'ils sont les « alliés » de Washington. Un tiers des Américains avouent que le Canada est « amical » et un quart sont persuadés que le Royaume-Uni est un ami.

Le sondage a été réalisé du 28 janvier au 1er février auprès de plus de 7 millions d'Américains. L'exactitude des résultats est de 1,5 %.

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join »