Allemagne: les résidents d’un immeuble construisent une clôture par crainte des réfugiés

Selon Focus.de, les autorités municipales ont décidé d'utiliser le foyer d'une communauté religieuse dans le quartier de Grunau et d'y aménager un camp de réfugiés pour plus de 300 demandeurs d'asile. Leur projet n'a pas été apprécié par les riverains, qui ont préféré se protéger contre leurs futurs voisins avec une clôture de 1,63 m de haut.

© Photo. Bistum Regensburg Des réfugiés occupent une cathédrale en Allemagne

L'été dernier, les résidents de l'immeuble ont pris la décision de construire une clôture et de cotiser à cette fin 20 000 euros.

Cependant, cette idée n'a pas eu l'heur de plaire à tout le monde.

« Nous sommes comme dans un ghetto. Cela concerne particulièrement les personnes âgées forcées de faire des détours jusqu'à 300 mètres », a déclaré un résident de l'immeuble.

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join »