Des ours polaires se livrent aux plaisirs d’hiver dans un village abandonné du nord russe

Les employés du parc national de Beringia dans la Tchoukotka (nord-est russe) ont découverts plusieurs traces d'ours polaires dans un village abandonné de la région. Les bêtes ont débarqué dans la localité pour y trouver de la nourriture. Mais pas seulement!

En effet, les ours ont aussi décidé d'en profiter pour s'amuser un peu et « faire du toboggan » sur la neige.

« D'après les traces, les ours n'ont pas seulement traversé la localité d'Avan mais ont également glissé sur les pentes et ont creusé trois trous profonds dans des endroits où le terrain d'une ancienne demeure, couverte de neige, dégageait une odeur de graisse », lit-on sur le site du parc national de Beringia.

Белые медведи пришли в заброшенный поселок на Чукотке и покатались с горок https://t.co/fd2if3yxq6 pic.twitter.com/5upQHtCHdX — RussiaNow (@now_russia) 4 февраля 2017 г.

​

Les employés ont en outre trouvé les traces d'autres ours polaires sur des collines éloignées.

Белые медведи пришли в заброшенный поселок на Чукотке покататься с горок pic.twitter.com/mqaGtwlrPI — Максим Меркушев (@corbanat) 3 февраля 2017 г.

​

« On peut voir plusieurs traces d'ours qui ont « fait du toboggan » sur le flanc ouest de la montagne Ostanets », racontent les employés du parc.

