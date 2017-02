Vienne: interpellation d’un groupe de Tchétchènes armés ayant obtenu l’asile

Sur les 22 Tchétchènes appréhendés vendredi soir à Vienne, la majorité, à savoir 16 personnes, jouissent du statut de réfugié et quatre autres sont en passe de l'obtenir, a annoncé dimanche le ministère autrichien de l'Intérieur.

Deux autres encore se sont vu refuser ce statut.

« Les demandeurs d'asile et les personnes qui ont obtenu le droit d'asile, qui sont arrivés en Autriche à la recherche d'une protection ou qui ont déjà obtenu cette possibilité, ne doivent pas violer les lois de l'hospitalité et représenter une menace pour la population », s'est indigné le ministre de l'Intérieur Wolfgang Sobotka.

Le 4 février, la police autrichienne a interpellé, dans le quartier de Floridsdorf à Vienne, 22 ressortissants tchétchènes en possession d'armes. Les hommes ont été interrogés par la police criminelle.

© AP Photo/ Ronald Zak Plus de 20 Tchétchènes interpellés à Vienne

Selon les enquêteurs, il ne s'agirait pas d'un épisode de terrorisme mais plutôt d'un règlement de comptes criminel entre Tchétchènes.

Les hommes s'étaient rassemblés au bord du Danube, ce qui a suscité la préoccupation des habitants, lesquels ont appelé la police. Les suspects ont expliqué qu'ils ne « faisaient que se promener » et certains ont évoqué une célébration de mariage. Mais l'un des policiers a repéré un pistolet jeté dans la neige. Celui-ci était chargé.

La perquisition a permis de découvrir sur les participants à ce rassemblement douteux un fusil d'assaut et des munitions.

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join ».