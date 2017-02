Pamela Anderson fait un cadeau russe «cool» à Mme Trump

Connue pour son activisme pour la cause des animaux et de l'environnement, Pamela Anderson espère que l'épouse du président américain Melania Trump acceptera son cadeau : une fourrure fabriquée en Russie à partir de matériaux « verts ».

« Je pense que c'est cool de porter des fourrures écologiques. J'ai pensé qu'un cadeau pour elle (Melania Trump, ndlr) sous forme de fourrure écologique fera d'elle un exemple pour les autres. Elle n'a pas de truc comme ça dans sa collection. Je pense qu'elle aimera », a déclaré l'actrice à la chaîne RT.

La fourrure a été spécialement confectionnée en tenant compte des particularités de la silhouette de Mme Trump.

© AFP 2016 BRENDAN MCDERMID Pamela Anderson offrira à Melania Trump un manteau en fausse fourrure russe

Le nouveau tissu est imperméable, il peut être lavé dans une lessiveuse et il est bien meilleur marché, assure la star. Il importe que les animaux ne soient pas torturés et tués pour en faire de la nourriture ou des vêtements. Il faut choisir des méthodes plus humaines, estime Mme Anderson.

Pamela Anderson s'oppose fermement à l'utilisation de fourrures naturelles dans la mode. À l'heure actuelle, elle fait du design de fourrures en Russie.

