Les Américains tremblent devant la «propagande chinoise» à Hollywood

Les États-Unis se préoccupent du nombre toujours croissant des entrepreneurs chinois dans l'industrie cinématographique, a découvert la chaîne RT

En 2016, Perfect World Pictures, boîte chinoise de production, a notamment signé un accord avec Universal Pictures, conformément auquel elle s'engage à financer 50 films dans les cinq prochaines années, devenant ainsi le plus grand investisseur de la société.

« Ils ont l'intention d'utiliser notre cinéma comme instrument de propagande et d'influencer la conscience des américains via nos films. Et nous, pourtant, nous nous sommes toujours inquiétés des russes », a affirmé un capitaine à la retraite de la marine américaine.

Une autre entreprise chinoise, Dalian Wanda, a acheté la plupart des actions de la société de production américaine Legendary Pictures, et a fusionné avec elle. Un des films que Legendary Pictures envisage de produire prochainement glorifiera l'armée chinoise. Des acteurs américains célèbres y tiendront les rôles principaux.

Dalian Wanda a également acquis Nordic Cinema Group, le plus grand réseau de cinémas d'Europe du nord, pour un cout de 930 millions de dollars. En été 2016, elle a aussi acheté le réseau européen « Odeon & UCI » pour 1,2 milliard de dollars.

Les habitants de Los Angeles s'inquiètent vraiment pour le cinéma américain après avoir appris que Universal Pictures avait l'intention de tourner un film dans lequel « la Chine dominera sur les États-Unis ».

« Imaginez-vous un film tourné par Hollywood, où les États-Unis sont sous l'emprise de la Chine… N'est-ce pas de la propagande? », a indiqué une Américaine.

Auparavant, le légendaire studio Universal Pictures a gagné le droit de produire le film anti-utopique « Little America » (Petite Amérique), dont Michael Bay sera le producteur. Dans le scenario, le président américain, qui est par ailleurs businessman, fait sombrer les États-Unis et la Chine prend le contrôle du pays…