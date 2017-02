Elizabeth II fête ses 65 ans de règne sous le signe du record

La reine Elizabeth II d'Angleterre a battu lundi un nouveau record en célébrant son jubilé de saphir, c'est-à-dire ses 65 ans sur le trône.

© AP Photo/ Scott Heppell La reine Élisabeth II a failli être tuée par son propre gardien

Doyenne des monarques du monde entier, la reine, qui fêtait ses 90 ans en avril dernier, a pulvérisé le record détenu par son arrière-arrière-grand-mère, la reine Victoria. Le règne de celle-ci, l'un des plus longs de l'Histoire, a duré près de 64 ans.

Elizabeth II est peu encline à fêter les anniversaires de ce genre. En effet, son avènement a été la conséquence de la mort précoce de son père. Elle devrait passer la journée dans son domaine de Sandringham, dans l'est de l'Angleterre, a annoncé le Telegraph. Cependant, l'anniversaire n'en sera pas moins célébré à travers le pays et notamment dans Green Park, un parc de Londres où les traditionnelles salves d'artillerie seront tirées en son honneur.

À l'occasion du jubilé de saphir de la reine, la poste britannique a émis un timbre de cinq livres bleu saphir. Des pièces commémoratives de 5 livres et des pièces de 1000 livres en or ont également été créées. Celles-ci pèsent un kilo et sont mises en vente pour 50 000 livres l'unité.

Un portrait photo d'Elizabeth II, réalisé en 2014, a été également diffusé par le palais royal. Sur la photo, la reine porte un collier et des boucles d'oreilles en saphirs et diamants datant de 1850 qui lui ont été offerts par son père, le roi George VI, en 1947, à l'occasion de son mariage.

Today marks 65 years since Her Majesty The Queen acceded to the throne #SapphireJubilee pic.twitter.com/jTxFLeLdq9 — The Royal Family (@RoyalFamily) 6 февраля 2017 г.

​Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join ».