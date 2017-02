Inspirée par Monet et Van Gogh, cette confiseuse russe fait des gâteaux-miroirs parfaits

Avant de voir grand, Olga Noskova a commencé modestement: quand elle était en congé maternité, elle a décidé d'apprendre à cuire des macarons.

« Le processus s'est avéré tellement fascinant pour moi. Je ne pensais pas que les arts de la confiserie étaient si intéressants et variés », souligne la confiseuse virtuose.

Elle a alors commencé à lire et à apprendre. Et en apprenant différentes techniques, Olga est tombée sur des gâteaux de mousse, qui n'étaient pas très rependus à l’époque.

« C'était tout à fait inhabituel et nouveau, et je voulais connaître le secret de leur beauté parfaite. Ça a été le coup de foudre », dit-elle.

Olga a travaillé dur sur ses compétences pour arriver à la maîtrise de l’art de la confiserie. Elle a acquis les connaissances et l'expérience des meilleurs enseignants en Russie et à l'étranger.

Details💜 Доброе солнечное утро☀️🍓 А на завтра есть два свободных торта🍰 Кому необходимо кг эндорфинов😀 контакты в профиле! Отличного дня💋 Фото опубликовано Olga Noskova 🇷🇺 Ольга Носкова (@olganoskovaa) Апр 20 2016 в 8:45 PDT

« Mais je n'aime reproduire ce que font les autres, je voulais trouver ma propre façon de faire des gâteaux dans un style qui soit reconnu parmi des milliers d'autres. J'ai commencé à expérimenter, mélanger et créer, et enfin, j'ai trouvé la recette d’un glaçage parfait qui a rendu mes gâteaux uniques et a conquis le monde entier! », raconte Olga.

Улыбайтесь чаще✌🏼️smile more😉 Фото опубликовано Olga Noskova 🇷🇺 Ольга Носкова (@olganoskovaa) Май 19 2016 в 7:49 PDT

Elle fait de la confiserie depuis déjà un an et se considère plutôt comme une artiste. Pour elle, ces gâteaux sont un panneau sur lequel elle exprime ses sentiments et ils ne sont jamais identiques, même si Olga utilise les mêmes couleurs.

L’artiste avoue préférer les peintures de Korovine, Van Gogh, Monet et Gauguin, « leur mouvement constant et dans le même temps cette étonnante fluidité du moment ».

Гармония… А что чувствуете вы? Harmony… And what do you feel? Фото опубликовано Olga Noskova 🇷🇺 Ольга Носкова (@olganoskovaa) Июн 7 2016 в 10:10 PDT

Elle avoue ne pas vouloir se reposer sur ses lauriers et dévoile les détails de son nouveau projet.

« Actuellement, je travaille sur la création d'un projet unique avec une édition en vogue, qui aura comme point de départ des peintures impressionnistes et d'avant-garde… J'ai commencé à prendre les leçons d'un artiste professionnel, dans le but de trouver de nouvelles idées et une inspiration pour la conception de mes gâteaux. Je ne veux pas m'arrêter là, je veux développer davantage, à la recherche de nouvelles technologies et faire des gâteaux encore meilleurs, encore plus beaux. »

Сладкая подушка💙 Sweet pillow😉 Фото опубликовано Olga Noskova 🇷🇺 Ольга Носкова (@olganoskovaa) Июн 22 2016 в 9:47 PDT

Olga avoue qu’il y a eu bien entendu plusieurs incidents curieux dans sa cuisine, surtout au début. Mais la Russe ne les considérait jamais comme des obstacles, mais comme des opportunités.

« Procéder par tâtonnements est la seule façon de découvrir quelque chose de spécial et de vous surprendre vous-même et les autres. Tout ce qui se passe lors de la création des gâteaux est une expérience de couleur, de forme et de décoration. Et c’est toujours une leçon. Je travaille autant que je peux pour atteindre la perfection parce que je suis très exigeante avec moi-même et mes créations », explique-t-elle.

Парад планет💫 Planetary alignment🌌 Фото опубликовано Olga Noskova 🇷🇺 Ольга Носкова (@olganoskovaa) Июн 4 2016 в 10:30 PDT

Olga est devenue populaire en mai 2016, quand le quotidien britannique The Independent a appelé ses chefs d’œuvres culinaires du « porno alimentaire » et Buzz Feed a décrit ses gâteaux comme « trop jolis pour être mangés », alors que Britney Spears a parlé de ses gâteaux sur sa page Facebook.

Отзыва @britneyspears я конечно не ожидала…. Ааааааааааа😍😍😍😍😭😭😭😭….трясутся руки! Фото опубликовано Olga Noskova 🇷🇺 Ольга Носкова (@olganoskovaa) Май 14 2016 в 8:15 PDT

« C'est après ces articles que je me suis réveillée mondialement connue. Je n’ai pas pu croire que cela se passait pour moi », se rappelle Olga.

La pâtissière a été nominée pour The Shorty Awards qui choisit les personnalités les plus populaires sur les réseaux sociaux aux cotés de Cher, Oprah Winfrey et Britney Spears.

Instacake💜💛❤️ Фото опубликовано Olga Noskova 🇷🇺 Ольга Носкова (@olganoskovaa) Янв 20 2017 в 8:02 PST

« D’ailleurs, je compte contacter Britney Spears et lui envoyer un gâteau, pour qu’elle puisse évaluer non seulement les photos, mais aussi apprécier la saveur. Elle est devenue ma bonne étoile ».

Готовим яйца заранее🎨😀🐣 #пасхаприближается# Фото опубликовано Olga Noskova 🇷🇺 Ольга Носкова (@olganoskovaa) Апр 15 2016 в 12:42 PDT

« Et bien sûr, ma nomination est une occasion de glorifier la Russie non seulement comme un pays de grands artistes, écrivains et athlètes, mais aussi comme un pays de maîtres pâtissiers et de blogueurs bien connus », conclut Olga Noskova.