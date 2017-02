Elle met au jour un bébé conçu à partir d’un embryon congelé il y a 16 ans

Une habitante de la province du Guangdong, dans le sud de la Chine, a mis au monde un bébé totalement sain conçu à partir d'un embryon congelé pendant 16 ans, a annoncé mardi la télévision centrale de Chine (CCTV).

L'accouchement de la femme de 46 ans a eu lieu début février dans la clinique de l'Université Sun Yat-sen de Canton.

L'embryon avait été congelé en 2000. En 2016, la femme a subi une fécondation in vitro (FIV) et est tombée enceinte.

Le premier fils de cette femme, né en 2000, était également le fruit d'une fécondation in vitro. Le deuxième enfant est né du même groupe de 18 embryons qui a donné la vie à son frère aîné.

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join ».