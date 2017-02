Сhèvre Merkel, bouc Timour: le fruit de leur amour vient au monde

Merkel la chèvre, est arrivée au printemps dernier dans le parc safari du Primorié (Extrême-Orient russe) pour devenir la fiancée de Timour, le plus célèbre bouc au monde. Elle a récemment mis au monde un chevreau.

« La chèvre a accouché d'un chevreau mâle. Il grandit sans être baptisé, son maître ne lui pas encore donné de nom. Actuellement, nous sommes en train de recueillir les documents nécessaires afin de renvoyer bientôt la maman avec son chevreau à la maison », a raconté Dmitri Mezentsev, directeur du parc safari du Primorié.

L'amitié insolite entre le tigre Amour et le bouc Timour a été suivie par les médias russes et étrangers. Les amis partageaient le même enclos dans le parc safari du Primorié (Extrême-Orient russe), depuis le mois de novembre 2015, malgré le fait que le bouc devait servir de repas au tigre.

Mais le 26 janvier, la direction du parc a décidé de séparer les deux amis, car Timour avait cherché à défier Amour, lequel avait donné une bonne leçon au bouc hyperactif.

Jusque-là, Amour et Timour ont vécu séparément, mais ils ont pu se voir à travers la grille séparant leurs enclos. Ayant été blessé par Amour, le bouc a suivi un traitement médical et la direction du parc a décidé de lui trouver une fiancée.

Le 8 mars, Journée internationale de la Femme, on a organisé un concours de fiancées pour Timour. Le bouc a dû choisir entre six chèvres arrivées de différentes régions de Russie. Il s'agissait de la chèvre Saïra (République des Maris), de Merkel (région de Moscou) et de Ksiucha (République du Tatarstan) ainsi que de trois chèvres locales répondant aux noms de Manka, Zvyozdotchka et Lady.

Bien que Timour n'ait pas pu faire son choix le jour du concours, la chèvre Merkel est restée vivre dans l'enclos avec son fiancé. Et voilà, le fruit de leur amour est venu au monde.

Il est à noter que le tigre Amour a aussi un fils, Cherkhan, qui vit dans le même parc, non loin de son géniteur. Tout comme son père, il a su se trouver un ami hors pair, affublé du joli nom de Rokki. Et c'est un furet. Donc, il nous reste désormais attendre des histoires insolites du fils de Timour et de ses amis extraordinaires.

