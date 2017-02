Pas assez fiable, le Daily Mail banni de Wikipédia

Les contributeurs de la version anglophone de Wikipédia sont sur le pied de guerre contre les « fake news »: le quotidien britannique Daily Mail n'est plus considéré comme une référence. En fait, c'est une décision rarissime prise qu'a prise l'encyclopédie collaborative, qui tenait toujours à ne discriminer aucune source journalistique dans ses références.

Désormais, si un auteur tente de se référer au Daily Mail dans un article, un avertissement l'en empêchera. Le recours au tabloïd reste permis dans des circonstances exceptionnelles mais ses informations sont désormais considérées comme « généralement peu fiables », souligne le site dans une note explicative.

© Sputnik. Daily Mail / Wikipedia

Les rédacteurs de l'encyclopédie ont pris cette décision après un mois de discussions qui s'est terminé mercredi. Ils ont dénoncé le sensationnalisme et le manque de rigueur du quotidien britannique en rappelant des articles fabriqués de toutes pièces. En réalité, la décision de bannir le Daily Mail s'inscrit dans le débat brûlant sur les fausses informations et il est tout à fait possible que de nouvelles discussions émergent au sein de Wikipédia au sujet de la crédibilité d'autres médias.

Ainsi, les quelques 12 000 références existantes au Daily Mail seront remplacées par une autre source sur l'encyclopédie. L'équipe de Wikipédia ne précise pas si la décision concernera d'autres langues.

