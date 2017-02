Tous le même sang? 83% des Russes auraient des liens familiaux

Lors de cette étude récente, les chercheurs ont analysé les échantillons d'ADN d'environ 1 900 personnes âgées de 20 à 45 ans habitant Moscou, Saint-Pétersbourg et d'autres grandes villes russes, annonce le journal russe Izvestia.





Le test Généalogie, qui a été effectué parmi ces personnes, visait à définir les liens génétiques du côté maternel ou du côté paternel, ainsi que leur ethnie.

Selon l'étude, 1 300 participants ont des proches de la cinquième à la dixième génération, 550 — de la quatrième génération et 27 personnes peuvent se targuer d'avoir des parents de la deuxième génération. Toutes les personnes désireuses de savoir la vérité ont reçu un accès à la liste de leurs proches retrouvés.

« On est arrivés à la conclusion que dans 8 cas sur 10, vous pouvez identifier des relations génétiques de la première à la dixième génération. Personnellement moi, j'ai retrouvé deux parents que je ne connaissais pas auparavant. Je les ai déjà contactés » a raconté le directeur général de «Genotek» Valeri Ilinski.

D'après lui, les chances de retrouver des parents dans votre ville ou dans une autre partie du pays sont à peu près égales.

« Normalement, ce sont des gens qui ne savent rien de leurs proches qui souhaitent faire des tests de ce genre. Cette situation est typique pour la Russie, car après la Seconde Guerre mondiale, de nombreux enfants sont devenus orphelins et ont grandi dans les orphelinats. Les archives ont été détruites, ce qui rend les recherches des proches de plus en plus difficiles », a ajouté Ilinski.

