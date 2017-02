L'intox tue le cerveau des gens, prévient Tim Cook

Le DG du géant du numérique Apple Tim Cook a déclaré que les entreprises d'informatique devaient élaborer des mesures visant à lutter contre les fausses informations.

« Il faut que toutes les entreprises d'informatique élaborent des mesures pour réduire le nombre de fausses nouvelles », a déclaré M. Cook dans une interview accordée au journal britannique The Telegraph.

Selon lui, de nombreuses personnes n'ont pas accès à la vérité, « ce qui tue leur cerveau pour ainsi dire ». M. Cook a néanmoins souligné que de telles mesures devaient être élaborées tout en respectant la liberté d'expression et de la presse.

« Nous devons essayer de limiter le nombre de fausses informations, tout en respectant la liberté de parole et de la presse, mais nous devons aussi aider les lecteurs », a souligné le patron d'Apple.

Auparavant, le réseau social Facebook a présenté ses propres mesures de lutte contre les « fake news » en France, à l'approche de la présidentielle. Facebook a choisi une nouvelle stratégie et des instruments qui consistent à inviter les utilisateurs aussi bien que les agences de presse et d'autres médias à juger de la crédibilité des publications. Des mesures semblables seront prises en Allemagne en vue des législatives qui se tiendront en septembre prochain.

