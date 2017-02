Voilà ce qui signifie en réalité le logo de McDo

Le livre du journaliste Eric Schlosser « Une nation de fast-food: le côté obscur du repas typiquement américain », sorti en 2001, révèle que le fameux logo de McDonald's aurait été pensé de telle sorte à évoquer une paire de seins. D'où le succès sans précédent de la chaîne de restauration rapide.

C'est en 1953 que les deux arches dorées formant le M arrondi ont été intégrées au design du géant du fast-food.

Louis Cheskin, consultant en design et psychologue travaillant pour McDo dans les années 60, a conseillé de conserver ce symbole, devenu le logo officiel des restaurants en 1962.

M. Cheskin était passionné par les théories du fondateur de la psychanalyse Sigmund Freud. Persuadé que la sexualité dicte les règles du comportement humain, le consultant en design a décidé que les deux arches jaunes évoquaient une mère nourricière — « les seins de la mère Mc Donald's », comme il les a baptisées plus tard.

© AFP 2016 Alberto Pizzoli McVatican: les évêques peuvent maintenant casser la croûte chez McDo

Selon lui, cette association freudienne était susceptible de convaincre les Américains d'engloutir des burgers plutôt que de manger à la maison. Le subconscient a d'ailleurs bien fait son devoir.

