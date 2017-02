Cinq animaux chanceux sauvés grâce aux technologies bioniques

Le développement de la biologie et de la médecine permet d'améliorer la vie des animaux pas épargnés par les aléas de la vie. Découvrez les cinq exemples de ces miracles devenus réels grâce aux implants et aux prothèses.

Pooh le chat

Ce chat errant de Bulgarie a reçu des implants bioniques en guise de pattes, qu'il avait perdues dans un accident routier.

Derby le chien

Ce chien handicapé à la naissance, est désormais capable de courir grâce à une combinaison de prothèses imprimées en 3D.

Grecia le toucan

Ce toucan a perdu une partie de son bec à cause d'un groupe d'adolescents. Heureusement, le centre local de sauvetage a réussi à lui créer une prothèse.

Freddy la tortue

Grâce aux efforts de vétérinaires, de designers 3D et d'un artiste local, la tortue bénéficie d'une nouvelle carapace après avoir perdu la sienne dans un feu de forêt.

Winter le dauphin

Après avoir perdu sa queue, le dauphin a finalement reçu une prothèse qui l'a remplacée.

