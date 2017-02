Photographier sa nourriture lui a probablement sauvé la vie

Фото опубликовано samimain (@samimain) Окт 31 2016 в 7:33 PDT

Accro à l'orthorexie, dont les adeptes ne consomment que des aliments prétendument sains, une jeune Américaine de 25 ans, Sami Main, s'est mise à publier sur Instagram des images des plats qu'elle mangeait chaque jour.

Au début de cette « expérience », elle ne pesait plus que 30 kilos et avait une peur bleue de tous les aliments « malsains », sans parler d'une absence totale d'appétit, écrit le journal The Daily Mail. À en croire la jeune fille, ce microblogue l'a aidé à remettre en perspective son régime alimentaire, à le réviser de fond en comble et à prendre en fin de compte quelques kilos afin de retrouver un poids aussi normal que possible. D'ailleurs, elle pèse désormais environ 40 kilos, ce qui constitue un résultat extraordinaire dans son cas.

« Le temps passant, les images de mes plats ont changé: la nourriture est devenue beaucoup plus appétissante et les portions visiblement plus grandes », raconte-t-elle. De son propre aveu, elle a réappris à faire « confiance » à la nourriture, tout en se tenant aux principes d'une alimentation saine. Au demeurant, la jeune fille ne s'est pas encore défaite définitivement sa « bonne habitude à haut risque ».

