Le comédien et écrivain britannique Stephen Fry, qui a présidé dimanche la 70e cérémonie des BAFTA (British Academy of Film and Television Arts), a plaisanté en faisant allusion à la Russie.

« Voyons voir qui a gagné, selon les Russes », a-t-il ironisé, ce qui a soulevé une vague de rires.

C'est la comédie musicale portée par Emma Stone et Ryan Gosling « La La Land », de Damien Chazelle, qui a remporté le BAFTA du meilleur film et permis par la même occasion à sa comédienne principale de repartir avec le BAFTA de la meilleure actrice.

Il y a un an, le ministère russe de la Culture a lui aussi plaisanté sur la prétendue influence exercée par Moscou sur les cinéastes étrangers. Ainsi, à l'occasion de la remise — longtemps attendue — d'un Oscar à l'acteur hollywoodien Leonardo DiCaprio, le ministère a publié sur son compte Instagram un photocollage représentant le président russe Vladimir Poutine et DiCaprio. La légende disait : « Merci Vladimir Vladimirovitch ! — C'est rien, oublie ça. »

Quand DiCaprio remercie Poutine pour son Oscar

Le Huffington Post a également ironisé sur l'hystérie antirusse en publiant, début février, le commentaire d'un analyste imaginaire qui suggérait que la nomination de la comédie musicale « La La Land » dans 14 catégories pour les Oscars était un projet du Kremlin.

