Une «rivière pourpre» comme un cri du cœur en Afghanistan

En Afghanistan, les eaux de la rivière Kaboul sont devenues pourpre du jour au lendemain. Pas de panique surtout, il ne s'agit pas d'une catastrophe écologique de grande envergure, ni de quelque intervention d'une force surnaturelle.

En fait, c'est l'œuvre délibérée de l'ONG Afghanistan-1400 afin de sensibiliser le public et d'attirer son attention sur le problème des nombreuses victimes civiles causées par la guerre qui ravage le pays depuis 2009. Seulement en 2016, plus de 11 000 personnes, selon les estimations les plus modestes, y ont laissé leur vie.

« Tant qu'il y aura la guerre dans le pays, nos blessures ne cesseront de saigner, », relèvent les activistes de l'ONG que Sputnik a réussi à joindre dans la foulée.

« Chacun qui voit le pourpre du Kaboul est invité à réfléchir sur ce qu'il peut entreprendre pour faire revenir la paix en Afghanistan. Tel est notre message », explique une activiste d'Afghanistan-1400, Shahrzad Akbar.

© REUTERS/ JAWED TANVEER Qui a tué les cinq diplomates émiratis en Afghanistan?

« Le nombre de victimes parmi la population civile qu'on a enregistré l'année dernière est inacceptable. Nous appelons toutes les parties impliquées dans le conflit à y mettre fin. Les civils ont besoin d'être protégés. Il est hors de question qu'on les prenne pour cible. Il est inacceptable que plus de 900 enfants aient péris en 2016 suite à des frappes et des attentats. La guerre d'Afghanistan constitue une tragédie à l'échelle internationale. Nous espérons que nos messages ne laisseront pas indifférents tous ceux qui y sont impliqués. Nous appelons les belligérants à se mettre à la table des négociations », souligne-t-elle.

L'année 2016 a été de nouveau la plus meurtrière pour les populations depuis que l'Onu a entrepris de recenser les victimes civiles en Afghanistan en 2009. Près de 11 500 civils ont été tués ou blessés l'an dernier, en augmentation générale de 3 % en un an, dont un tiers d'enfants (plus de 3 500, en hausse de 24 %), selon un rapport de l'Onu.

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join »