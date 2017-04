Cocaïne, ecstasy… la drogue fait des ravages dans l’armée américaine

Trois représentants des SEAL, dont l'un est en service et deux sont à la retraite, ont accepté d'être interviewés anonymement par la chaîne CBS News pour parler de la toxicomanie au sein des troupes.

L'un a raconté que bon nombre des soldats ayant été soumis à un dépistage avaient reçu un résultat positif. Leurs analyses ont notamment révélé des traces de cocaïne, de methamphétamine, d'héroïne, de marijuana et d'ecstasy.

Les membres des SEAL, comme tous les autres combattants des forces américaines, doivent régulièrement subir des dépistages de drogues. Mais en pratique, cela n'a lieu que quand les soldats se trouvent sur leurs lieux de déploiement permanent, a souligné la CBS News.

Ainsi, les trois représentants de SEAL ont affirmé qu'ils n'ont subi aucun test de ce genre pendant des années.

Selon les informations de la chaîne, la situation est telle que les SEAL ont dû suspendre en décembre dernier des exercices militaires et organiser une réunion spéciale sur le thème des drogues. Chacun d'entre eux a été obligé d'y participer personnellement ou de la regarder en ligne. Du surcroît, tous les participants ont été soumis à un dépistage.

© AP Photo/ Mark Lennihan Une enseignante avec 6 M USD de drogues et deux fusils d'assaut arrêtée aux USA

Toujours selon CBS News, un soldat contrôlé positif à deux reprises a été expulsé des SEAL.

En mars dernier, les Forces de l'ordre sud-coréennes ont affirmé que deux soldats de l'Armée américaine, dont les troupes étaient déployées en Corée du Sud, auraient fait passer clandestinement dans le pays environ 4 kg de methamphétamine depuis la Californie, par le biais des services postaux de l'US Army.

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join »