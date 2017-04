Youri Gagarine a posé le pied en Slovénie

Un monument en l'honneur de Youri Gagarine a été inauguré le 11 avril dans la ville de Vitanje, au nord-est de la Slovénie, relatent les médias.

À l'occasion de cet événement s'est tenue une cérémonie qui a rassemblé les hautes personnalités. Ainsi, l'ambassadeur de Russie en Slovénie Doku Zavgayev, ainsi que le président du Conseil d'État de la République de Slovénie Mitja Bervar, le maire de la ville de Vitanje Mirko Polutnik et le gouverneur de la région de la ville russe de Vladimir Svetlana Orlova ont assisté au dévoilement du monument.

Au cours de la cérémonie d'inauguration, on a lu à haute voix le message de la première femme-astronaute Valentina Terechkova.

La ville slovène de Vitanje n'a pas été choisie par hasard : elle est liée à la biographie d'Herman Potočnik, ingénieur austro-hongrois et l'un des premiers développeurs de la technique pour l'exploration de l'espace.

© Sputnik. Evgenia Novozhenina La cérémonie d’ouverture du monument de Gagarine et Korolev 10

Depuis 2011, cette ville abrite le Centre culturel des technologies spatiales européennes qui s'occupe des problèmes de la culture et de l'espace en collaborant étroitement avec le Centre de la préparation des astronautes dans la cité des Étoiles. Actuellement, les autorités de la ville envisagent de créer à Vitanje l'avenue des pères-créateurs de l'astronautique.

Le 12 avril, on célèbre la Journée internationale du vol spatial habité et la Journée de la cosmonautique en Russie. Il y a 40 ans, le 12 avril 1961, le cosmonaute soviétique Youri Gagarine est devenu le premier homme à effectuer un vol dans l'espace.

