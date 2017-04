Incident dans un avion d’United Airlines: les Vietnamiens demandent le boycott

Les Vietnamiens sont en colère ce mercredi après avoir découvert qu'un passager débarqué de force d'un avion de la compagnie aérienne américaine United Airlines en surréservation était d'origine vietnamienne, indique l'agence Reuters. L'homme maltraité s'appelle David Dao et est âgé de 69 ans.

Bien qu'United Airlines ne réalise pas de vols directs vers le Vietnam, les réseaux sociaux ont été remplis d'appels à boycotter cette compagnie après une vidéo diffusée sur Internent et présentant David Dao violemment traîné hors de l'avion par des agents dimanche dernier.

Après l'incident, le directeur général d'United Airlines Oscar Munoz a promis d'en tirer des leçons, afin que de telles situations ne se reproduisent pas dans le futur.

Lundi déjà, United Airlines a fait l'objet de nombreuses critiques et d'appels au boycott après l'incident. Les vidéos diffusées en ligne par d'autres passagers présentent un homme en train de crier alors que des responsables le tirent de son siège, sur le vol United Flight 3411 qui devait décoller de l'aéroport O'Hare de Chicago pour Louisville, dans le Kentucky.

