La Fontaine de Trevi à Rome, corne d’abondance: 1,4 million d’euros récoltés

Plus d'un million d'euros par an sont récoltés sous forme de pièces de monnaie dans une célèbre fontaine romaine, la Fontaine de Trevi. Le record a été battu en 2016: 1,4 million d'euros, annonce le journal italien La Repubblica.

Les chiffres précédents ont été publiés en 2013, car le monument baroque de 26 mètres de haut et 20 de large a été fermé pour restauration pendant 20 mois. Dès que les touristes ont pu à nouveau admirer la fontaine et de perpétuer la tradition du jet de pièces dans son bassin, le résultat de 2016 a dépassé les chiffres de 2013 de 100 000 euros.

Los tesoros subterráneos ocultos de la Fontana di Trevi (Roma) https://t.co/ycPRbeBsuX pic.twitter.com/zYJczb1JCx — El Rincón de Aníbal (@anibal_clemente) 12 апреля 2017 г.​

Le ramassage a eu lieu sous l'œil vigilant de la police. Habituellement, des euros, des dollars américains et des yens japonais sont ramassés dans la fontaine; pourtant en 2016, une nette augmentation de dollars australiens a été enregistrée.

Fait curieux, le « trésor » de la Fontaine de Trevi n'est pas composé uniquement de pièces sonnantes, mais aussi de médailles de la Vierge Marie, de Padre Pio ou du Pape François, de multiples cadenas, bracelets, clefs et lunettes de soleil ont été extraits des eaux, et même des dentiers.

La somme récoltée est destinée à l'association caritative Caritas visant à financer les cantines et un supermarché gratuit pour les familles en difficulté, ainsi que des programmes d'insertion sociale.

