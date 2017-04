Et l’employée la plus populaire de la Maison-Blanche est…

© AP Photo/ John Locher Ivanka Trump, déesse et gourou de la jeunesse dorée chinoise

D'après un nouveau sondage réalisé conjointement par la compagnie Morning Consult et le site Politico, la fille du Président américain, Ivanka Trump, serait l'employée la plus populaire de la Maison-Blanche.

Selon le sondage, 46 % des sondés ont une opinion généralement favorable vis-à-vis de la fille du Président, tandis que 36 % critiquent son travail en tant que conseillère de Donald Trump. À titre de comparaison, l'activité de son mari Jared Kushner, lui aussi un conseiller à la Maison-Blanche, n'est vue d'un bon œil que par 27 % des personnes interrogées. Seuls 28 % des sondés ont une opinion favorable du porte-parole de la Maison-Blanche, Sean Spicer.

D'ailleurs, la Première dame des États-Unis, Melania Trump, bénéficie elle-aussi d'une cote de popularité assez élevée: 48 % des sondés sont favorables à son égard, alors que 34 % voient d'un mauvais œil son activité.

© AFP 2017 Mandel Ngan Melania Trump montre son portrait de 1re dame, les internautes se déchaînent

Pour rappel, la fille aînée du président et magnat de l'immobilier, déjà très active durant la campagne électorale, disposait depuis la prise de fonction de son père d'un bureau à la Maison-Blanche sans être employée par le gouvernement, une position qui avait soulevé de nombreuses interrogations et critiques. Elle a finalement annoncé la semaine passée qu'elle allait devenir employée fédérale non rémunérée, comme son mari Jared Kushner.

Le sondage a été réalisé du 6 au 9 avril auprès de 1 988 personnes.

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join »