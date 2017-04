WWIII: un nombre de requêtes record sur Google

Le moteur de recherche Google a enregistré un nombre record de requêtes liés à une troisième guerre mondiale. Il s'agit d'un plus haut historique depuis la création de Google Trends en 2004, selon ce même service.

© REUTERS/ Carlo Allegri/File Photo Trump accuse McCain et Graham de vouloir déclencher une 3e guerre mondiale

Ce bond est constaté après les démarches américaines comme la frappe contre la base aérienne syrienne de Shayrat, le durcissement de la rhétorique sur la Corée du Nord et l'utilisation d'une super-bombe en Afghanistan. Autre facteur d'anxiété, l'hyperactivité des médias qui évoquent toujours plus souvent le risque de conflit global.

Il y a encore un mois, la requête World War 3 (troisième guerre mondiale) se chiffrait à 16 points sur une échelle de 100, mais cette semaine, l'intérêt pour ce thème a atteint un niveau maximum.

Il est à noter qu'en Russie, ce genre de requêtes n'a pas gagné en popularité. Il est en revanche populaire aux Philippines (100 points), en Australie (73) et en Nouvelle-Zélande (72). Le thème est aussi recherché en Afrique du Sud (70), au Canada (67), au Pakistan (65), en Grande-Bretagne (64), en Irlande (63) à Singapour (58) et aux États-Unis (56). Ce chiffre est de 11 en Ukraine et de 10 seulement en Russie.

Le nombre de requêtes similaires, de type WWIII ou Trump World War (Trump guerre mondiale), est lui aussi passé de 8 à 80 et de 20 à 100 points respectivement. Le maximum précédent a été enregistré en octobre 2016, alors que le nouveau président américain venait d'être élu.

L'une des raisons de cette tendance est sans doute l'attention soutenue accordée par les médias au risque de nouveau conflit mondial. Le tout sur fond d'articles consacrés à la prétendue « agression russe » ou des « hackers russes », aux programmes nucléaires nord-coréen et iranien, à l'influence croissante de la Chine et à d'autres thèmes sensibles.

