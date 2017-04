Vous parlez russe? Le renseignement britannique a besoin de vous!

Le Quartier général des communications du gouvernement (service de renseignements électroniques du gouvernement du Royaume-Uni) et le Service de la sûreté MI5 (service de renseignement responsable de la sécurité intérieure du Royaume-Uni) recrutent les personnes parlant russe et ayant des connaissances approfondies sur la Russie, lit-on sur le site GCHQ.

« Votre connaissance de la langue russe peut ouvrir devant vous une carrière passionnante dans le domaine du renseignement. Si vous rejoignez les rangs de MI5 ou du Quartier général des communications du gouvernement, vous pouvez jouer un rôle clé dans la protection du Royaume-Uni. »

Il est mentionné que les responsabilités de futurs employés seront plus larges que la simple traduction et la transcription de textes en russe. Il faut notamment être calé dans les domaines de la culture, de l'histoire, de la politique et de l'idéologie de la Russie. Le renseignement britannique propose à ces fins un bon salaire de 30 490 livres sterling, soit 2,15 millions de roubles ou 36 000 euros par an.

