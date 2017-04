Buckingham embauche une testeuse de chaussures pour Élisabeth II

© AFP 2017 ADRIAN DENNIS Vous parlez russe? Le renseignement britannique a besoin de vous!

A 90 ans, pas si facile pour sa Majesté de se rendre un peu partout dans le pays tout en conservant toujours un style des plus chics lors des événements solennels.

Voilà pourquoi la couronne britannique cherche une assistante chargée de porter les souliers neufs afin de les assouplir et rendre confortables pour les pieds d'Élisabeth II.

Afin de décrocher le poste, la future employée devra avoir la même pointure, soit 36, et accepter de se promener le long des tapis du palais de Buckingham dans le but de ne pas abîmer la semelle!

En outre, la personne recherchée devra porter une paire de bas de couleur beige pour ne pas entrer en contact direct avec l'intérieur des chaussures destinées à la reine britannique.

Le salaire promis pour ce travail insolite n'est pas encore annoncé, d'après The Telegraph.

